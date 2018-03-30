В Казани объединят автобусные маршруты №74 и №74а

Автобусные маршруты №74 и №74а объединят со 2 апреля, сообщают в Комитете по транспорту Казани.

Автобус №74 будет курсировать по следующему маршруту: Дворец водных видов спорта — ул. Чистопольская — ул. Декабристов — пл. Тысячелетия — ул. Ташаяк — ул. Саид Галеева — ул. Б. Шахиди — ул. Г. Тукая — ул. Татарстан — ул. Пушкина — ул. Островского — ул. Т. Миннулина — ул. М. Салимжанова — ул. Павлюхина — Оренбургский тракт — ул. Танковая — ул.2-я Туринская — ул. Карбышева — ул. Профессора Г. Камая — ул. Х. Мавлютова — пр. Победы — ул. Ю. Фучика — 10-й микрорайон. В обратном направлении: 10-й микрорайон — ул. Ю. Фучика — пр. Победы — ул. Х. Мавлютова — ул. Профессора Камая — ул. Карбышева — ул.2-я Туринская — ул. Танковая — Оренбургский тракт — ул. Павлюхина — ул. М. Салимжанова — ул. Т. Миннулина — ул. Островского — ул. Пушкина — ул. Татарстан — ул. Г. Тукая — ул. Б. Шахиди — ул. Саид Галеева — ул. Ташаяк — пл. Тысячелетия — ул. Декабристов — ул. Чистопольская — ул. С. Хакима — Дворец водных видов спорта.