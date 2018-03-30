Ещё
В Казани объединят автобусные маршруты №74 и №74а
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани объединят автобусные маршруты №74 и №74а 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Автобусные маршруты №74 и №74а объединят со 2 апреля, сообщают в Комитете по транспорту Казани.
Автобус №74 будет курсировать по следующему маршруту: Дворец водных видов спорта — ул. Чистопольская — ул. Декабристов — пл. Тысячелетия — ул. Ташаяк — ул. Саид Галеева — ул. Б. Шахиди — ул. Г. Тукая — ул. Татарстан — ул. Пушкина — ул. Островского — ул. Т. Миннулина — ул. М. Салимжанова — ул. Павлюхина — Оренбургский тракт — ул. Танковая — ул.2-я Туринская — ул. Карбышева — ул. Профессора Г. Камая — ул. Х. Мавлютова — пр. Победы — ул. Ю. Фучика — 10-й микрорайон. В обратном направлении: 10-й микрорайон — ул. Ю. Фучика — пр. Победы — ул. Х. Мавлютова — ул. Профессора Камая — ул. Карбышева — ул.2-я Туринская — ул. Танковая — Оренбургский тракт — ул. Павлюхина — ул. М. Салимжанова — ул. Т. Миннулина — ул. Островского — ул. Пушкина — ул. Татарстан — ул. Г. Тукая — ул. Б. Шахиди — ул. Саид Галеева — ул. Ташаяк — пл. Тысячелетия — ул. Декабристов — ул. Чистопольская — ул. С. Хакима — Дворец водных видов спорта.
Напомним, к ЧМ по футболу Казань возьмет в лизинг 40 автобусов.
АиФ Казань: последние новости
В Казани 2 апреля пройдет акция «Зажги синим» Экс-руководителя «Камдорстроя» подозревают уклонении от уплаты налогов Власти РТ не приняли предложение о запрете строительства МСЗ в поселениях
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»149
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»122
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию558
Обнаженка глазами робота33
Шнурова обвинили в домогательствах46
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
05:44
В России может появиться новый праздник
Общество Политика
04:37
Варум отказалась исполнять «Зимнюю вишню»
Шоу-бизнес
04:28
Участник The Rolling Stones заявил о победе над раком
Шоу-бизнес
01:33
Садальский обвинил знаменитостей в фальшивой скорби
Шоу-бизнес
02:43
Располневший Витас изменился до неузнаваемости
Шоу-бизнес
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение