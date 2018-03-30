Возрастную планку защищаемой категории подростков от сексуального насилия могут поднять до 16 лет

Совете Федерации подготовили пакет законопроектов, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Одно из предлагаемых изменений направлено на повышение с 14 до 16 лет возрастной планки защищаемой категории детей от сексуального насилия. Об этом в ходе парламентских слушаний на тему «Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от посягательств на половую неприкосновенность» сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина

«В ноябре была создана рабочая группа. Нами было проведено четыре заседания, и в ходе их подготовлена концепция законопроектов, предусматривающая изменения в девяти федеральных законах.

Самая незащищенная группа в настоящее время — это дети от 14-15 лет. В структуре преступлений данной категории (педофилия — прим. Агентства «Москва» ) каждый третий потерпевший ребенок имеет возраст 14-15 лет. Если мы добавим еще и 13-летних, то потерпевший — каждый второй ребенок. Мы предлагаем поднять возрастную планку, то есть будут попадать дети до 15 лет включительно, то есть не достигшие 16 лет», — сказала Е. Мизулина.

Кроме этого, законопроектами предлагается запретить прекращение уголовных дел в связи с примирением сторон.

Также предполагается введение пожизненного лишения свободы за совершение изнасилования или иных действий сексуального характера, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего несовершеннолетнего или его смерть по неосторожности. Помимо этого, правонарушители будут лишаться права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

«Сегодня допускается условно-досрочное освобождение. Обратите внимание: само лицо, которое отбывает наказание, может инициировать свое условно-досрочное освобождение. Потом они устраиваются на работу, им дают очень хорошие места в библиотеках, например тихие, хорошие», — отметила Е. Мизулина.

Также законопроектами предлагается выделить особую категорию лиц, совершающих преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и страдающих расстройством сексуального предпочтения — педофилией, а также введение повышенной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.