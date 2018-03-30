Более 100 турникетов для электронных посадочных талонов установят в аэропорту Домодедово к ЧМ-2018

Московский аэропорт Домодедово успешно завершил тестирование турникетов eGate, которые предназначены для самостоятельного прохода пассажиров в международную галерею и на борт воздушного судна, более 100 таких турникетов установят к ЧМ-2018. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Московский аэропорт Домодедово сообщает об успешном завершении тестирования турникетов eGate, которые предназначены для самостоятельного прохода пассажиров в международную галерею и на борт воздушного судна. Технология показала свою состоятельность. Турникеты, которые установлены перед входом в галерею международного вылета, обладают пропускной способностью 200 пассажиров в минуту. С начала года этой технологией воспользовались уже более 1,2 млн пассажиров», — приводятся в сообщении слова Олега Коршунова , руководителя проекта по внедрению eGate в Domodedovo Integration — специализированном предприятии аэропорта, отвечающем за разработку IT-решений.

В пресс-службе отметили, что благодаря eGate пассажиры могут, приложив к сканеру бумажный посадочный талон или QR-код на мобильном устройстве, самостоятельно пройти в зону вылета и далее на борт самолета.

«К старту чемпионата мира по футболу FIFA в России 2018 в аэропорту дополнительно установят более 100 таких турникетов в галереях международного и внутреннего вылета. В тестовых испытаниях было задействовано 16 турникетов eGate», — пояснилив пресс-службе.