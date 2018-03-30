В Башкирии на пилораме нелегально работали китайцы 

УФА, 30 марта, ФедералПресс. В Башкирии ООО «Восток» незаконно привлекло двух граждан КНР к работе на пилораме.
У мужчине не было разрешения, они имели только туристическую визу, с ообщает прокуратура республики. Кроме того, директор фирмы не направил уведомление в управление по вопросам миграции регионального МВД.
Суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей.
«ФедералПресс» ранее сообщал о том, что в Уфе активисты «Альтернативы» спасли мужчину из трудового рабства. Три года назад уроженец одной из бывших республик СНГ приехал в Уфу на заработки. Там ему предложили стать членом строительной бригады.
«Работодатель» в итоге забрал у мужчины документ и замер его в квартире в одном из домов по улице Генерала Кусимова.