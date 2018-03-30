В Башкирии на пилораме нелегально работали китайцы

УФА , 30 марта, ФедералПресс . В Башкирии ООО «Восток» незаконно привлекло двух граждан КНР к работе на пилораме.

У мужчине не было разрешения, они имели только туристическую визу, с ообщает прокуратура республики. Кроме того, директор фирмы не направил уведомление в управление по вопросам миграции регионального МВД

Суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей.

«ФедералПресс» ранее сообщал о том, что в Уфе активисты «Альтернативы» спасли мужчину из трудового рабства. Три года назад уроженец одной из бывших республик СНГ приехал в Уфу на заработки. Там ему предложили стать членом строительной бригады.

«Работодатель» в итоге забрал у мужчины документ и замер его в квартире в одном из домов по улице Генерала Кусимова.