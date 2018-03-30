Прокуратура нашла нарушения в работе департамента недропользования и природных ресурсов Югры

Нижневартовске. В ходе проверки, проведенной по обращениям местных жители, прокуратура Югры выявила нарушения в работе департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа. Ведомство не принимало мер по определению водоохранных зон, прибрежных защитных полос и зон затопления в Ханты-Мансийске

«С учетом экологической обстановки в регионе, ежегодного возникновения чрезвычайных ситуаций и введения соответствующих режимов на территориях муниципальных образований округа, связанных с повышением уровня паводковых вод и затоплением, подтоплением отдельных территорий населенных пунктов, длительное непринятие мер уполномоченным органом государственной власти автономного округа является недопустимым», — подчеркивают в пресс-службе окружной прокуратуры.

По итогам проверки в адрес заместителя губернатора было внесено представление. Департаментом разработан план-график корректировки границ водоохранных и прибрежных защитных зон, определению зон затопления и подтопления.

«Виновное должностное лицо привлечено к ответственности», — отмечают в ведомстве.