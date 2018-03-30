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Прокуратура нашла нарушения в работе департамента недропользования и природных ресурсов Югры
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Прокуратура нашла нарушения в работе департамента недропользования и природных ресурсов Югры 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В ходе проверки, проведенной по обращениям местных жители, прокуратура Югры выявила нарушения в работе департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа. Ведомство не принимало мер по определению водоохранных зон, прибрежных защитных полос и зон затопления в Ханты-Мансийске и Нижневартовске.
«С учетом экологической обстановки в регионе, ежегодного возникновения чрезвычайных ситуаций и введения соответствующих режимов на территориях муниципальных образований округа, связанных с повышением уровня паводковых вод и затоплением, подтоплением отдельных территорий населенных пунктов, длительное непринятие мер уполномоченным органом государственной власти автономного округа является недопустимым», — подчеркивают в пресс-службе окружной прокуратуры.
По итогам проверки в адрес заместителя губернатора было внесено представление. Департаментом разработан план-график корректировки границ водоохранных и прибрежных защитных зон, определению зон затопления и подтопления.
«Виновное должностное лицо привлечено к ответственности», — отмечают в ведомстве.
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