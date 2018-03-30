Во время ремонта труб в доме на Республики нашли тело мужчины

Сегодня утром, 30 марта, в одном из подъездов дома №174 дома по улице Республики нашли тело мужчины. Его обнаружили работники, которые приехали ремонтировать трубы. По словам очевидцев, сотрудники компании не сразу поняли, что мужчина мертв.

— Сначала коммунальщики подумали, что это пьяный бомж, потом увидели, что у него какой-то странный цвет лица и запах. Предположительно, мужчина умер еще вчера, — рассказал читатель 72.ru.

Информацию о найденном теле подтвердили и в УМВД