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Во время ремонта труб в доме на Республики нашли тело мужчины
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Во время ремонта труб в доме на Республики нашли тело мужчины 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня утром, 30 марта, в одном из подъездов дома №174 дома по улице Республики нашли тело мужчины. Его обнаружили работники, которые приехали ремонтировать трубы. По словам очевидцев, сотрудники компании не сразу поняли, что мужчина мертв.
— Сначала коммунальщики подумали, что это пьяный бомж, потом увидели, что у него какой-то странный цвет лица и запах. Предположительно, мужчина умер еще вчера, — рассказал читатель 72.ru.
Информацию о найденном теле подтвердили и в УМВД.
— Вызов поступил в пятый отдел полиции в 10:25. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, — прокомментировала Мария Новопашина, пресс-секретарь городского УМВД.
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