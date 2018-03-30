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Юлия Скрипаль уже может есть и пить — СМИ
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Юлия Скрипаль уже может есть и пить — СМИ 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Недавно вернувшаяся в сознание, Юлия Скрипаль идет на поправку после инцидента в Солсбери.
Юлия Скрипаль пришла в себя после отравления. Ее состояние улучшается и уже не оценивается как критическое. Юлия уже может принимать пищу и пить. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Между тем, состояние отца Юлии, Сергея Скрипаля, остается тяжелым и оценивается как стабильно критическое.
Напомним, отец и дочь Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4-го марта в английском городе Солсбери. По версии следствия, они были отравлены.
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