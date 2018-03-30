Президент знает? Исследователь группы Дятлова просит Путина раскрыть тайну

Заведующий отделом травматологии в Кыштыме Николай Тарасов , которой долгое время занимается загадкой группы Дятлова и выдвинул свою версию гибели туристов, написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить доступ к ранее засекреченным данным.

Нужна эксгумация

Напомним, что, по мнению Николая Тарасова, группа Дятлова стала жертвой токсичного воздействия паров и капель серной кислоты, которая в результате температурной инверсии образовалась от выбросов нефтегазовой промышленности. Однако для подтверждения этой версии и ряда других обстоятельств врачу необходимо изучить другие документы.

«Президенту я написал в конце декабря прошлого года, — рассказывает Николай Тарасов. — Обратился к нему не только как к главе государства, но и председателю попечительского совета Русского географического общества . Напомнил, что в следующем году исполнится 60 лет со дня гибели дятловцев, и сотни тысяч людей не только в России , но и за рубежом хотели бы узнать правду. Президенту я рассказал о своей версии, выразил благодарность «АиФ-Челябинск» и журналисту Эльдару Гизатуллину за серию публикаций, где раскрывалась моя гипотеза. А самого Владимира Путина попросил помочь по следующим моментам — до сих пор неизвестно, где находятся результаты химического исследования останков дятловцев, почему не снят гриф секретности с дела о гибели группы. Также я попросил предоставить возможность обследовать почву и растения в районе гибели дятловцев, эксгумировать тело Семёна Золотарёва — не исключено, что останки подменили».

Врач надеялся, что глава государства поможет ему узнать последнее летное задание Геннадия Патрушева, лётчика, который принимал участие в поисках группы. По странному совпадению он погиб в 1961 году — то есть, спустя всего несколько лет после гибели дятловцев, и крушение самолёта произошло у хребта Чистоп, недалеко от Ивделя, где и погибла группа.

Что знает жена лётчика?

Довольно скоро пришёл ответ из администрации президента , в котором указывалось, что «запрашиваемая информация не может быть предоставлена, так как не относится к ведению президента».

«Откровенно говоря, я ожидал такого ответа, — признаётся Николай Тарасов, — Подозреваю, что многие данные по этому делу до сих пор засекречены. На недавней конференции, посвящённой группе Дятлова, выступала женщина из Вьетнама — она русская, Галина Сазонова . По её мнению, на самом деле существует два уголовных дела по гибели группы — одно открытое, которое известное всём, и второе, закрытое, которое мало кто видел. В нём-то и могут содержатся данные, которые проливают свет на эту загадку. Сазонова утверждает, что об истинных причинах трагедии знали Хрущёв, Брежнев, Фурцева, Суслов и остальные члены Политбюро — есть их подписи на недавно рассекреченном документе из архива ЦК КПСС ".

Сам Николай Тарасов намерен продолжать свои исследования. Он надеется на помощь влиятельного человека из Госдумы и собирается лично встретиться с женой и сыном лётчика Геннадия Патрушева.

«Думаю, его гибель как-то связана со всем этим делом, — рассказывает врач. — Жена его рассказывала, что лётчик говорил: «Есть у меня теория — ещё раз посмотрю на те места и поделюсь с тобой своими мыслями». Кстати, позднее покончил самоубийством его напарник Сергей Мишарин».

Напомним, что в последнее время появляются новые версии гибели группы. Так исследователь Валентин Дегтярёв заявил, что обнаружил вблизи перевала Дятлова обнаружил древние геоглифы — гигантские древние изображения, которые можно увидеть только с воздуха. Дегтярёв считает, что это изображения кометы или метеорита, птицы и неких врат — дескать, это подтверждает, что территория вблизи перевала была священной для много народа манси. Значит, туристов могли убить те, кто посчитал их осквернителями запретной территории. На одном из фото Дегтярёв даже увидел шамана, который наблюдает за дятловцами.

А недавно путешественник из Челябинска Дмитрий Астапенко предположил, что у одного из участников экспедиции была травмирована нога, поэтому группа изменила маршрут, а потом все стали жертвами непогоды — версия вошла в документальный фильм, снятый членами команды Red Off-road Expedition, которая путешествует на внедорожниках.

О всех этих версиях Николай Тарасов знает, но считает их ошибочными. Кстати, позже выяснилось, что геоглифы вблизи перевала Дятлова оказались следами давних лесозаготовок.