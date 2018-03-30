Голодец назвал разброс продолжительности жизни в регионах невероятным

"Разброс по продолжительности жизни в нашей стране достигает просто невероятных цифр — от 64 до 80 лет", — cказала Голодец в ходе итоговой коллегии Минздрава

Она также добавила, что продолжительность жизни ниже 70 лет сохраняется более чем в 20 субъектах России.

Ранее Голодец рассказала, сколько людей старше 100 лет проживают в России.