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Голодец назвал разброс продолжительности жизни в регионах невероятным
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Голодец назвал разброс продолжительности жизни в регионах невероятным 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что разброс по продолжительности жизни в России достигает невероятных цифр. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Разброс по продолжительности жизни в нашей стране достигает просто невероятных цифр — от 64 до 80 лет", — cказала Голодец в ходе итоговой коллегии Минздрава.
Она также добавила, что продолжительность жизни ниже 70 лет сохраняется более чем в 20 субъектах России.
Ранее Голодец рассказала, сколько людей старше 100 лет проживают в России.
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