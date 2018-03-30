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ЦБ стандартизировал аутсорс услуг кибербезопасности
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ЦБ стандартизировал аутсорс услуг кибербезопасности 

Вести Экономика 53 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Банк России совместно с профессиональным сообществом разработал стандарт, который определяет процесс обеспечения информационной безопасности для финансовых организаций при использовании услуг аутсорсинга, говорится в релизе регулятора.
Стандарт предназначен для банков, НФО, субъектов национальной платежной системы и других участников финансового рынка. При этом его положения имеют особое значение для деятельности малых и средних организаций, которым необходимо формировать и поддерживать на приемлемом уровне систему обеспечения информационной безопасности в условиях дефицита финансовых и кадровых ресурсов.
Стандарт определяет факторы риска нарушения информационной безопасности при аутсорсинге, устанавливает требования к управлению такими рисками, контролю за ними и их оценке. Кроме того, стандарт определяет зону ответственности и задачи руководства финансовых организаций при аутсорсинге услуг по обеспечению информационной безопасности, устанавливает критерии оценки поставщика услуг и требования к содержанию соглашений об аутсорсинге.
Документ, в частности, устанавливает, что финансовые организации могут выбрать три модели взаимодействия с аутсорсерами: долговременное, среднесрочное и краткосрочное сотрудничество.
В первом случае аутсорсер на постоянной основе занимается мониторингом кибератак и реагированием на них, выстраивает и поддерживает систему противодействия киберрискам.
Во втором случае финансовая организация привлекает аутсорсинговую компанию для проведения технологически сложной проектной работы, например построения собственного центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки.
Третья модель подразумевает, что финансовая организация прибегает к услугам аутсорсера на время повышения уровня киберрисков.
Стандарт вступает в силу с 1 июля 2018 года. Его положения носят рекомендательный характер. В дальнейшем при необходимости может быть рассмотрен вопрос об их обязательном применении.
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