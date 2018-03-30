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В Москве контейнеры с противогололедными материалами уберут до 5 апреля
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В Москве контейнеры с противогололедными материалами уберут до 5 апреля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов уберут до 5 апреля с улиц Москвы на склады временного хранения, сообщил журналистам в пятницу заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"До 5 апреля более 5,6 тысячи контейнеров оранжевого цвета с аварийным запасом противогололедных материалов уберут на склады временного хранения", — сказал Бирюков.
По его словам, контейнеры с фракцией щебня 2-5 миллиметров для локальной дополнительной обработки дорожных покрытий при осложнении погодных условий в зимний период размещаются на остановках общественного транспорта, тротуарах и пешеходных маршрутах у объектов социальной сферы, подземных пешеходных переходов, а также на транспортно-пересадочных узлах.
Ранее заммэра сообщил, что с 1 по 30 апреля в городе проводится общегородской месячник по благоустройству, 14 и 21 апреля пройдут традиционные общегородские субботники.
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