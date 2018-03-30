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Пиар на го́ре: как не быть обвиненным
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Пиар на го́ре: как не быть обвиненным 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Обозреватель Sobesednik.ru рассуждает о том, какую реакцию вызывают поступки публичных персон после пожара в Кемерове.
Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» вновь увеличила наэлектризованность российского общества. В соцсети заходить страшно: гнев вперемешку с горем, фейковые новости, фейковые новости о фейковых новостях, обсуждения, на каком из траурных митингов правильнее было горевать, кто искренен, а кто — сволочь и мразь.
Добавлять в это жесткое истерично-словесное месиво что-то еще категорически не хочется. И все-таки есть один маленький, но важный нюанс. Он касается персон публичных — артистов, музыкантов. На электронную почту пришла информационная рассылка от пиарщиков. В теме письма: «Семья Аниты Цой перечислила миллион рублей в Кемерово». И почему-то задело. Неправильно это.
Нет, это замечательно, что семья Аниты (а ее муж — экс — пресс-секретарь Лужкова) такое сделала. И сама артистка, если верить ее PR-команде, будучи на гастролях в Ростове-на-Дону, активно участвовала там в организации сбора средств. Эмин Агаларов, Лолита Милявская — тоже обещали пожертвовать. И все же есть вещи, которые лучше просто делать, а не говорить о них, и уж во всяком случае не рассылать по СМИ через PR-компанию.
Известно, что пиарщики не работают бесплатно. Выходит, во всем этом легко усмотреть по крайней мере частичку желания урвать славы, попасть на ленты новостей, в телесюжеты, подогреть к себе интерес. А это, как ни крути, цинично.
Да, у артистов такая жизнь — чтобы оставаться на плаву, нужно быть все время в фокусе внимания. Зная это, артисту следовало бы тоньше подходить к вопросам, касающимся регулировки медиаинтереса к собственной персоне. Возможно, ни сама Анита Цой, ни ее команда не хотели сделать ничего такого умышленно. И все же следует помнить: одно дело, когда журналист сам, по своей инициативе обращается к тебе (на ТВ на фоне трагедии мелькали многие), и совсем другое — адресно вбрасывать информацию о своей роли в помощи жертвам трагедии в соцсети и в СМИ.
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