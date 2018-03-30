Началось строительство самого большого за Уралом колеса обозрения

Напомним, что аттракцион «Колесо обозрения» и помещение общественной уборной будут возводиться в рамках инвестиционного договора, заключенного между МУП ПКиО «Михайловская набережная» и ООО «Круг».

Дизайн-проект благоустройства набережной разработан конструкторским бюро «Стрелка» ( Москва ) в сотрудничестве с новосибирским архитектурным бюро «Адаптик-А». В рамках проекта на территории набережной предусмотрено строительство нового современного колеса обозрения.

После обсуждения с архитекторами и общественниками и затем последующей доработки дизайна проект выставлен на аукцион.

Сегодня, 30 марта, на Михайловской набережной состоялся брифинг начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой о начале работ по возведению колеса обозрения и общественной уборной.

Фундаментом аттракциона предлагается сделать одноэтажное здание. Макеты будущей постройки предоставлены пресс-центром мэрии

«У нас сейчас появился инвестор, который выиграл торги. 16 марта договор подписан, — сообщила Анна Терешкова. — В комплекс сооружений, помимо колеса обозрения, входит капитальный туалет. Также инвестор оплатит сцену, которая будет находиться на набережной. Мы приступаем к реализации проекта, который, если вы помните, проходил достаточно мучительно — его планировали уже три года подряд. На следующий год в Новосибирске будет построено самое большое колесо за Уралом».

По словам начальника департамента, объем инвестиций в составит около 126 миллионов. «Изначально рассматривалась именно Михайловская набережная. Архитекторами разработан проект, который мы обсуждали с общественностью в декабре 2017 года. Высказаны вопросы, после этого проект был доработан, выставлен на аукцион и найден инвестор», — пояснила корреспонденту VN.ru Анна Терешкова.

30 марта приступили строительству аттракциона в рамках реализации проекта «Михайловская набережная». Фото автора

Инвестор проекта, директор ООО «Круг» Роман Казак рассказал журналистам: «Для сравнения, если нынешнее колесо обозрения на набережной около 35 метров, то по проекту высота нового — 67 метров, а с учетом постамента — 70. Точка обзора нового колеса будет на 50 метров выше по сравнению со старым, которое стоит в низине».

Напомним, что фундаментом аттракциона предлагается сделать одноэтажное здание, с крыши которого можно сесть и покататься. Как ранее сообщал VN.ru, в Новосибирске в декабре 2017 года состоялось общественное обсуждение проекта размещения на территории Михайловской набережной новых объектов — одноэтажного здания с колесом обозрения и здания общественной уборной.

«Размещение колеса обозрения проводится в рамках разработанной и утвержденной концепции благоустройства Михайловской набережной. Согласно замыслу разработчиков, фундаментом аттракциона предлагается сделать одноэтажное здание с эксплуатируемой кровлей под посадочную платформу колеса обозрения и кафе, внутри — с помещениями под проведение образовательных программ и выставок для юных горожан, а также игровых площадок для детей», — сообщал пресс-центр мэрии.

По словам Анны Терешковой, старое колесо, возможно, переедет в один из парков Новосибирска.

СПРАВКА

Самое высокое колесо обозрения в мире находится в Сингапуре . Высота Singapore Flyer — 165 метров. Колесо было построено в 2008 году. Полный круг колесо делает за 37 минут. В каждую из 28 «кабин» сингапурского колеса помещается 28 человек.

На 5 метров сингапурскому колесу уступает аналогичный объект в Китае , в провинции Цзянси. Высота колеса под названием «Звезда Нанчанга» — 160 метров.