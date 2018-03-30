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Овчарка взяла на воспитание детеныша леопарда
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Овчарка взяла на воспитание детеныша леопарда
Sputnik Эстония
1 час назад
Фото:
Sputnik Эстония
Комментарии
В уникальном зоопарке экзотических животных «Садгород» во
Владивостоке
Приморского края
России
среднеазиатская овчарка взяла «на воспитание» котенка леопарда.
Совместные прогулки овчарки и детеныша леопарда — в фотоленте
Sputnik
.
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