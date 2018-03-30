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Овчарка взяла на воспитание детеныша леопарда
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Овчарка взяла на воспитание детеныша леопарда 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
В уникальном зоопарке экзотических животных «Садгород» во Владивостоке Приморского края России среднеазиатская овчарка взяла «на воспитание» котенка леопарда.
Совместные прогулки овчарки и детеныша леопарда — в фотоленте Sputnik.
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