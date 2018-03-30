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Парковка возле перинатального центра в Ставрополе заработает со 2 апреля
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Парковка возле перинатального центра в Ставрополе заработает со 2 апреля 

АиФ Ставрополье 52 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Шестиуровневая парковка начнёт работать в тестовом режиме с понедельника 2 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе мэрии Ставрополя. Крупнейшее в городе парковочное сооружение рассчитано на 493 автомобиля.
Администрация города предусмотрела льготные места для инвалидов и работников медицинского центра. Также губернатор края распорядился выделить парковочные места для жильцов соседнего дома.
В соответствии с требованиями безопасности, парковка оборудована противопожарной системой, оповещением и видеонаблюдением. Позаботились и об экологии: в здании работает современная вентиляция и система очистки воздуха от загрязнений.
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