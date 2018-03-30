Подготовку Челябинска к саммитам обсудили с советником президента 

В Москве прошло совещание с советником президента РФ, посвященное вопросам подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.
«Проведение столь значимых международных мероприятий в Челябинске призвано придать мощный импульс развитию города и региона в целом. В оставшиеся два года необходимо приложить усилия и проделать внушительную подготовительную работу», — отметил советник Антон Кобяков.
Борис Дубровский заверил участников совещания, что южноуральская столица будет готова к проведению саммитов в срок, вся инфраструктура будет готова к ноябрю 2019 года.