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Подготовку Челябинска к саммитам обсудили с советником президента
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Подготовку Челябинска к саммитам обсудили с советником президента 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Москве прошло совещание с советником президента РФ, посвященное вопросам подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.
«Проведение столь значимых международных мероприятий в Челябинске призвано придать мощный импульс развитию города и региона в целом. В оставшиеся два года необходимо приложить усилия и проделать внушительную подготовительную работу», — отметил советник Антон Кобяков.
Борис Дубровский заверил участников совещания, что южноуральская столица будет готова к проведению саммитов в срок, вся инфраструктура будет готова к ноябрю 2019 года.
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