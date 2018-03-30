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Губкинцы побывали в Германии
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Губкинцы побывали в Германии 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Студенты третьего курса направления подготовки бакалавров «Техносферная безопасность» посетили производственные объекты Германии. С 18 по 24 марта студенты смоги множество интересных мест европейской страны в рамках международного сотрудничества и академической мобильности.
Губкинцы осматривали объекты и, вместе с тем, слушали лекции представителей немецких компаний о производственных процессах, технологическом оборудовании и о системах безопасности.
Ребята посетили объекты хранения и распределения газа компаний VNG Gasspeicher Bernburg и terranets bw Sandhausen, производство термодатчиков компании Endress+HauserNesselwang, геотермальную электро-теплостанцию Geothermische Kraftwerksgesellschaft Traunreut, а также объекты добычи нефти и газа, очистки газа от сероводорода, хранения и распределения газа компании OMV в Австрии.
Организация поездки стала возможной благодаря профессору Амро, доктору Фредерику Розе, Сабине Бейер, при поддержке института бурения и добычи Фрайбергской горной академии и спонсорской поддержке компании VNG.
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