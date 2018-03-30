Экономия и отвага, или Вредные советы про недвижимость

Если потянуло на приключения, если пытливый ум рвется решать сложные задачи — есть отличное решение! Просто игнорируйте простые правила безопасных сделок с недвижимостью — и острые ощущения вам гарантированы. Федеральная нотариальная палата в преддверии 1 апреля дает читателям сайта «РИА Недвижимость» самые вредные советы. Только для любителей неприятностей!

Будьте открыты — давайте доверенность на всё Лучший способ устроить себе необычные приключения — это поручить их организацию профессионалам. Ну или просто хорошим людям с открытыми интеллигентными лицами. Присмотрите такого из числа знакомых (а лучше — незнакомых) и поручите ему, например, продать вашу недвижимость. А чтобы у него не дай бог не возникло соблазна посвятить вас в ход процесса — выдайте этому милому человеку доверенность. Не сдерживайте себя — впишите в доверенность самый широкий круг полномочий. Пусть ваше доверенное лицо сможет и документы собрать, и продать ваше жилище, и заложить… мало ли что. И срок действия доверенности тоже делайте максимальный! Лет на 15 сразу выдавайте, а то вдруг еще понадобится, не платить же дважды!

А потом сразу (слышите — сразу!) — забудьте о доверенности! Сразу же после того, как человек, которому вы ее выдали, сделал все, что должен был, просто сотрите из памяти этот эпизод. Не надо отменять доверенность — это чепуха, кто будет ей пользоваться? Ну, подумаешь, через год-другой по этой же доверенности вас могут сделать бездомным, если она попала к проходимцам, или отношения с доверенным лицом испортились — это жизнь. Зато вы себя зарекомендуете как очень открытый человек.

Кстати, если доверенность представили вам, не вздумайте проверять ее в каких-то реестрах и на специальных сайтах. Это же может сильно обидеть того, кто представил вам доверенность. Он же запросто может решить, что вы считаете его мошенником!

Носите миллионы с собой — деньги любят храбрых

Предположим, вы покупаете квартиру, ну, скажем, за 10 миллионов рублей, и вам все эти миллионы нужно передать продавцу, или наоборот — покупают у вас, и вам должны передать деньги. Не тратьте время на изучение каких-то там сервисов для передачи денежных средств, лучше отправляйтесь в магазин и выбирайте чемодан посолиднее.

Хорошо, например, будет смотреться серебряный дипломат с кодовым замком. Код напишите на корпусе, а то вдруг забудется. Так вы подчеркнете свою значимость, и все будут понимать, что у вас там точно не фальшивки, но никаких ограблений вы не боитесь. И вообще ничего не боитесь, потому что вы герой, как в боевиках. И забудьте об оформлении бумаг, подтверждающих факт передачи денег — герои с бумажками не возятся, да и люди могут подумать, что вы им не доверяете.

Если вам будут предлагать какой-нибудь удобный способ расчетов, вроде депозита нотариуса, подумайте — зачем оно вам надо? Ровным счетом никакого адреналина — все скучно и предсказуемо: одна сторона переводит деньги нотариусу, тот получает подтверждение совершения сделки и переводит деньги второй стороне. Вы при таком раскладе вообще потеряете интерес к процессу: ни побегать по МФЦ и Росреестрам, ни походить с загадочным видом по улицам с полным чемоданом денег. А где же риск? Это ж даже шампанского потом триумфально не выпить!

Любовь на века и никаких договоров

Всем известно, что браки заключаются на небесах, и амурам с купидонами никакие приземленные бумажки не нужны. Вы будете любить друг друга вечно, а брачный договор заключают только люди бездушные, которые поженились по расчету, а еще герои сериалов (отрицательные, разумеется).

Но будьте осторожны: юридическое лобби не дремлет и уже добралось до святого — брачно-семейных отношений! Если раньше и без того счастливые пары агитировали идти в ЗАГС, то сегодня сухие расчетливые «правозащитники» призывают добить светлые чувства брачным договором. Рассказывают при этом какие-то небылицы о совместной ответственности за долги, пугают историями о неодобренной ипотеке из-за того, что один из супругов нигде не работает. Чушь! Домохозяйка — тоже профессия. Кредиты брал муж — с жены взятки гладки. Так и скажете, если что, банку, суду или судебными приставам. Они тоже люди, должны понять. Если не поймут и будут тыкать носом во всякие там кодексы и законы — лучше не спорьте. Расплатитесь по долгам вашим единственным жильем, детей отправьте к бабушке, а сами берите любимого под руку и в рай… который, как известно в шалаше. Для шалаша ипотека уж точно ни к чему.

Завещания портят карму

Думать о то, что там произойдет после вашей смерти — не позитивно. Ну купили вы квартиру и дачу, живите себе и радуйтесь, какая разница, что там будет после. Это же так полезно для вашей семьи — проверить свои родственные связи на прочность в процессе раздела наследства. Если все нажитое досталось не самому достойному наследнику, а самому предприимчивому и хитрому — значит, все эти родственники сами и виноваты.

Так что ни в коем случае не составляйте завещание, и уж тем более не стоит заверять его у нотариуса.

Поймите, угодить всем точно не получится. Пусть лучше само собой все разрешится. Неужели три ваших сына и шесть внуков не смогут поделить трешку в центре?! Для этого есть суды, шантаж, грубая физическая сила, в конце концов! Подумаешь, достанется 1\148 квартиры внучатому племяннику, который на радостях от такого подарка судьбы изживет оттуда всех, включая вашу вдову, детей, кота и фикус. Вам-то уж какая разница?.

Да и вообще, чего тут думать… Все прекрасно знают, что составлять завещания — дурная примета. Накликаете беду!

Советуйтесь с соседкой, а не с юристом — это бесплатно

Простые люди знают о жизни куда больше, чем все эти юристы с их кодексами, непонятным языком и жаждой получать деньги просто «за поговорить». Поэтому, когда вы созрели до покупки, к примеру, квартиры, задумайтесь, что вам важнее: отложить 10-15 тысяч рублей для покупки стиральной машины или пообщаться за те же деньги с умником, который к тому же может и не дать вам купить заветную недвижимость. Начнет плести что-нибудь про «под арестом» или «два собственника» — и все. Будьте предприимчивым и разумным: договор купли-продажи проще всего скачать готовый из интернета, а еще лучше — перекинуть этот вопрос на продавца (зачем вам забивать голову этой бумажной волокитой?! Идите и спокойно выбирайте плинтуса под цвет обоев).

Если другая сторона начнет предлагать оформить сделку нотариально — решительно отказывайтесь и расскажите, что сегодня все документы просто отдают в МФЦ, откуда бумаги идут в Росреестр . Проверки — это их головная боль, а ваше дело — заплатить госпошлину и спать спокойно.

Если вы в сделке выступаете покупателем, советуем сразу успокоить продавца: дайте задаток побольше, чтобы показать всю серьезность своих намерений. Можно под расписку, можно на честном слове (квартира тогда точно не уйдет другому).

Если кто-то начнет пугать вас страшилками про поддельные или недействительные документы на квартиру/ намеренно скрытые обременения и аресты/ риски оспаривания сделки в простой письменной форме — посоветуйте «болезному» поменьше смотреть телевизор и читать газет! Вы-то человек с опытом, аферистов учуете за версту. Ведь видно же сразу: если человек опрятный, улыбчивый, обходительный, грамотный (сам составил договор!) — ему можно смело доверять!

Ну и главное — когда в один прекрасный день вам сообщат, что ваша квартира, в общем-то, и не ваша вовсе, потому что вы купили ее не у настоящего владельца, вы не расстраивайтесь. В жизни бывает всякое. А быть самостоятельным не всегда просто. Воспринимайте все философски.