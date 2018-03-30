Тысячу натриевых фонарей заменят на светодиодные в Новосибирске

Специалисты МКУ «Горсвет» планируют реализовать пилотный проект по замене старых натриевых светильников на светодиодные в 2018 году. Новые светильники позволят сэкономить электричество. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии.

Этот проект был представлен на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

По проекту предусмотрена замена 1150 светильников уличного освещения с натриевыми лампами на светодиодные светильники меньшей мощности. Светодиоды являются более высокотехнологичным типом источников света, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска

Индивидуальный подбор светильников для определённых дорожных участков позволит уменьшить их мощность. По предварительным подсчётам, в результате реализации проекта потребляемая мощность сократится на 647 620 кВт/ч.

Это, в свою очередь, позволит сократить затраты на электроэнергию на 2 млн 266 670 рублей в год. Кроме того, за счет сокращения затрат на замену ламп, будет дополнительно сэкономлено 67 456 рублей в год.

Новые светильники установят на Бердском шоссе, проспекте Строителей, проспекте Академика Лаврентьева, ул. Героев Труда, Морском проспекте, ул. Пирогова, ул. Кутателадзе, ул. Николаева, проспекте Академика Будкера, ул. Терешковой, Детском проезде.