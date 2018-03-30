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Тысячу натриевых фонарей заменят на светодиодные в Новосибирске
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Тысячу натриевых фонарей заменят на светодиодные в Новосибирске 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Специалисты МКУ «Горсвет» планируют реализовать пилотный проект по замене старых натриевых светильников на светодиодные в 2018 году. Новые светильники позволят сэкономить электричество. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии.
Этот проект был представлен на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.
По проекту предусмотрена замена 1150 светильников уличного освещения с натриевыми лампами на светодиодные светильники меньшей мощности. Светодиоды являются более высокотехнологичным типом источников света, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Индивидуальный подбор светильников для определённых дорожных участков позволит уменьшить их мощность. По предварительным подсчётам, в результате реализации проекта потребляемая мощность сократится на 647 620 кВт/ч.
Это, в свою очередь, позволит сократить затраты на электроэнергию на 2 млн 266 670 рублей в год. Кроме того, за счет сокращения затрат на замену ламп, будет дополнительно сэкономлено 67 456 рублей в год.
Новые светильники установят на Бердском шоссе, проспекте Строителей, проспекте Академика Лаврентьева, ул. Героев Труда, Морском проспекте, ул. Пирогова, ул. Кутателадзе, ул. Николаева, проспекте Академика Будкера, ул. Терешковой, Детском проезде.
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