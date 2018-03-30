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На МедиаФоруме российских островов предусмотрят программу для участников проекта СахГУ
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На МедиаФоруме российских островов предусмотрят программу для участников проекта СахГУ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 марта, ФедералПресс. Этой весной СахГУ начнет реализацию проекта «Региональная молодежная медиашкола». В его рамках планируется создать постоянную площадку, на которой будут проводиться панельные дискуссии, мастер-классы, лекции, воркшопы, практикумы по актуальным темам направления медиа в целом и в области молодежных медиа в частности.
Для членов будущей медиашколы предусмотрена программа в рамках Первого Международного МедиаФорума, который пройдет в Южно-Сахалинске 12 и 13 апреля.
«Медиашкола будет не только для школьников, — рассказала член оргкомитета МедиаФорума Светлана Барышникова. — Планируется, что ее членами станут молодые люди от 14 лет и старше. Возможно, будут участники и помладше, но это чуть позже. Площадкой для занятий станет медиацентр СахГУ. Приглашать в качестве гостей будем не только сотрудников пресс-служб, но и представителей местных СМИ. СахГУ тесно общается со всеми медиакомпаниями в регионе. Кроме того, члены будущей медиашколы станут активными участниками всевозможных мероприятий, в том числе и форумов, связанных со СМИ».
Проект создан СахГУ в рамках трехстороннего договора о сотрудничестве между вузом, региональным телеканалом «ОТВ-Сахалин» и Международной ассоциацией студенческого телевидения.
Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В нем примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.
Принять участие в мероприятии можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф.
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