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Росгеология завершила сейсморазведку на шельфе Марокко
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Росгеология завершила сейсморазведку на шельфе Марокко 

Rambler News Service 1 час назад
Росгеология завершила сейсморазведку 3D на шельфе Марокко, говорится в сообщении госхолдинга.
«Научно-исследовательское судно «Академик Примаков» успешно завершило сейсморазведочные работы 3D на шельфе Марокко», — говорится в сообщении.
Всего было выполнено 1 тыс. кв. км исследований по заказу компании Geoex Ltd. Съемка проведена в соответствии с запланированным графиком, отмечает Росгеология.
На этой неделе после подъема сейсмического оборудования судно зашло в марокканский порт Агадир. В настоящее время судно «Академик Примаков» готовится к дальнейшим работам.
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