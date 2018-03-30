Росгеология завершила сейсморазведку на шельфе Марокко

Росгеология завершила сейсморазведку 3D на шельфе Марокко , говорится в сообщении госхолдинга.

«Научно-исследовательское судно «Академик Примаков» успешно завершило сейсморазведочные работы 3D на шельфе Марокко», — говорится в сообщении.

Всего было выполнено 1 тыс. кв. км исследований по заказу компании Geoex Ltd. Съемка проведена в соответствии с запланированным графиком, отмечает Росгеология.

На этой неделе после подъема сейсмического оборудования судно зашло в марокканский порт Агадир. В настоящее время судно «Академик Примаков» готовится к дальнейшим работам.