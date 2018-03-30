Какие российские законы изменятся с 1 апреля

Первый месяц весны выдался холодным и снежным. Но теплый воздух уже подул, а вместе с ним приходят новые поправки в российское законодательство. С 1 апреля в нашей стране проиндексируют пенсии, увеличат утильсбор для автомобилей, внесут правки в сферу ЖКХ и нанесут новую разметку на дороги Индексация пенсии

Социальные пенсии и пенсии по гособеспечению вырастут на 2,9% с 1 апреля 2018 года. Если переводить проценты в денежные единицы, то в среднем размер пенсии увеличится на 247 рублей. Размер социальной пенсии вырастет примерно до 9 004 рублей. Ее получают те, кто не заработал на страховую пенсию по старости. Мужчины получают соцпенсию с 65 лет, а женщины — с 60. Также ее получают круглые сироты, инвалиды, дети, родители которых неизвестны и дети, потерявшие кормильца.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что на индексацию государство выделит десять миллиардов рублей, а повышение коснется примерно четырех миллионов россиян.

Кроме социальных пенсионеров прибавку получат военные, проходившие службу по призыву, и члены их семей, люди, пострадавшие из-за облучения радиоактивными элементами, и члены их семей, а также работники летно-испытательного состава. ЖКХ без третьих лиц Закон, позволяющий потребителям энергоресурсов заключать прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (РОС), в обход УК и ТСЖ, приняли в марте. Но в силу он вступит 1 апреля.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, от нововведения свою выгоду смогут извлечь и потребители, и поставщики, и управляющие компании.

Новый закон позволит РСО в одностороннем порядке расторгать договоры с УК в том случае, если задолженность по оплате превысит две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг. Повышение сборов на автомобили

Денис Мантуров. С 1 апреля повышаются ставки на утилизационный сбор для легковушек и грузовиков. Ставки вырастут на 15%, но на отдельные авто утильсбор может увеличится еще больше. Об этом рассказал глава Минпромторга

Как отмечают эксперты, на авто объемом двигателя 2-3 литра ставка утильсбора поднимется на 49%.

На 52% может подняться ставка утилизационного сбора для авто коммерческого класса (LCV). А что касается грузовиков, то повышение может составить 130%.

Утильсбор — налог для зарубежных производителей, созданный для поддержки отечественного автопрома. Российские бренды тоже выплачивают сборы, однако государственные субсидии покрывают их в полном объеме.

Новая разметка и знак «Вафельница»

С 28 апреля вводится ряд новых обозначений, которые наносятся на асфальт: знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей, разметка типа «вафельница» (зона, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке).

Разметку желтого цвета нанесут на сложные перекрестки с больший пешеходным трафиком.