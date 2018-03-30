Ещё
Какие российские законы изменятся с 1 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какие российские законы изменятся с 1 апреля 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Первый месяц весны выдался холодным и снежным. Но теплый воздух уже подул, а вместе с ним приходят новые поправки в российское законодательство. С 1 апреля в нашей стране проиндексируют пенсии, увеличат утильсбор для автомобилей, внесут правки в сферу ЖКХ и нанесут новую разметку на дороги Индексация пенсии
Социальные пенсии и пенсии по гособеспечению вырастут на 2,9% с 1 апреля 2018 года. Если переводить проценты в денежные единицы, то в среднем размер пенсии увеличится на 247 рублей. Размер социальной пенсии вырастет примерно до 9 004 рублей. Ее получают те, кто не заработал на страховую пенсию по старости. Мужчины получают соцпенсию с 65 лет, а женщины — с 60. Также ее получают круглые сироты, инвалиды, дети, родители которых неизвестны и дети, потерявшие кормильца.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что на индексацию государство выделит десять миллиардов рублей, а повышение коснется примерно четырех миллионов россиян.
Кроме социальных пенсионеров прибавку получат военные, проходившие службу по призыву, и члены их семей, люди, пострадавшие из-за облучения радиоактивными элементами, и члены их семей, а также работники летно-испытательного состава. ЖКХ без третьих лиц  Закон, позволяющий потребителям энергоресурсов заключать прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (РОС), в обход УК и ТСЖ, приняли в марте. Но в силу он вступит 1 апреля.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, от нововведения свою выгоду смогут извлечь и потребители, и поставщики, и управляющие компании.
Новый закон позволит РСО в одностороннем порядке расторгать договоры с УК в том случае, если задолженность по оплате превысит две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг. Повышение сборов на автомобили
С 1 апреля повышаются ставки на утилизационный сбор для легковушек и грузовиков. Ставки вырастут на 15%, но на отдельные авто утильсбор может увеличится еще больше. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Как отмечают эксперты, на авто объемом двигателя 2-3 литра ставка утильсбора поднимется на 49%.
На 52% может подняться ставка утилизационного сбора для авто коммерческого класса (LCV). А что касается грузовиков, то повышение может составить 130%.
Утильсбор — налог для зарубежных производителей, созданный для поддержки отечественного автопрома. Российские бренды тоже выплачивают сборы, однако государственные субсидии покрывают их в полном объеме.
Новая разметка и знак «Вафельница»
С 28 апреля вводится ряд новых обозначений, которые наносятся на асфальт: знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей, разметка типа «вафельница» (зона, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке).
Разметку желтого цвета нанесут на сложные перекрестки с больший пешеходным трафиком.
Ivyborg.ru: последние новости
В России призовут не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья МТС построит дата-центр в Ленинградской области В России разрешат покрывать дороги использованным асфальтом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»151
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»122
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию562
Обнаженка глазами робота33
Шнурова обвинили в домогательствах50
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
05:44
В России может появиться новый праздник
Общество Политика
04:37
Варум отказалась исполнять «Зимнюю вишню»
Шоу-бизнес
04:28
Участник The Rolling Stones заявил о победе над раком
Шоу-бизнес
01:33
Садальский обвинил знаменитостей в фальшивой скорби
Шоу-бизнес
02:43
Располневший Витас изменился до неузнаваемости
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение