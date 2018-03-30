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Михаил Абызов рассказал о внеплановых проверках бизнеса
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Михаил Абызов рассказал о внеплановых проверках бизнеса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Изменения, согласно которым число внеплановых проверок бизнеса составит 30% от плановых, будут внесены в законодательство, сообщил в пятницу в Екатеринбурге министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, выступая на совещании, посвященном вопросам взаимодействия в области защиты прав инвесторов и предпринимателей в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.
"В ближайшее время предстоит внести изменения в законодательство, согласно которым число внеплановых проверок будет составлять 30% от плановых", — сказал Абызов, уточнив, что это не коснется объектов, несущих определенные риски для населения.
Абызов отметил, что одной из целей идущей сейчас реформы контрольно-надзорной деятельности является сокращение в два раза к 2024 году количества погибших и пострадавших «по тем рискам, которые контролирует государство». На сегодня, по его словам, это количество составляет 85 тысяч человек ежегодно. Речь идет о жертвах ЧП, случившихся на объектах, подверженных тому или иному контролю и надзору со стороны профильных госорганов.
Абызов добавил, что в случае с трагедией в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» госконтроль не выполнил свою задачу.
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