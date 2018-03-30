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Федеральная комиссия по связи США одобрила запуск спутникового интернета SpaceX
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Федеральная комиссия по связи США одобрила запуск спутникового интернета SpaceX 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Американская компания SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США на создание сети спутникового интернета Starlink. Представители корпорации надеются, что успешное завершение программы поможет профинансировать разработку исследовательских аппаратов.
В планах SpaceX — запустить 12 тысяч спутников, но сейчас американская Комиссия по связи одобрила только 4425. Чтобы получить разрешение на создание большей сети, нужно выполнить первоначальное обязательство. Кроме того, в агентстве потребовали, чтобы половина от названного числа спутников вышли на орбиту к 2024 году. В документе говорится:
«SpaceX должна запустить 50 процентов от максимального числа указанных станций, поместив их на обговоренных орбитах. Управление этими станциями должно начаться не позднее 29 марта 2024 года».
Запуск ракеты с тестовыми спутниками / TechCrunch
В конце февраля компания уже отправила два тестовых аппарата на околоземную орбиту.
Гвинн Шотвелл, операционный директор SpaceX, поделилась реакцией на последние известия с изданием TechCrunch:
«Мы благодарны Комиссии по связи за то, что она одобрила нашу программу. Несмотря на то что нам еще многое предстоит сделать, это важный шаг на пути к созданию спутниковой сети следующего поколения, которая поможет сделать глобальную сеть доступной и надежной широкополосной связью по всему земному шару. Особенно это касается тех регионов, где еще нет интернета».
Недавно астроном Мичиганского университета Патрик Сейтцерс выразил озабоченность по поводу засорения околоземной орбиты. Его слова касались японского стартапа, который собирается запустить искусственный метеоритный дождь над Японией в 2020 году. По словам ученого, в ближайшее время на околоземной орбите появится очень много спутников, что может создать неприятности маленьким компаниям. Помимо Starlink, планируется еще британская программа OneWeb, которая должна полностью охватить поверхность Земли к 2019 году.
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