В АСИ отметили положительную динамику ДФО по рейтингу инвестпривлекательности

"В прошлом году на ВЭФ Владимир Путин говорил, что регионы Дальнего Востока должны поднять рейтинги инвестпривлекательности, к 2020 году — войти в тридцатку. Мы видим положительную динамику той работы, которая ведется и в Сахалинской области , и в регионах Дальнего Востока. Что касается каких-то оценок, я думаю, что оценки будут давать бизнес, предприниматели. И мы их услышим на Петербургском экономическом форуме", — сказала Чупшева.

По ее словам, данному результату способствовала большая работа: АСИ вместе с регионами провели аудит — оценку критических точек для предпринимателей, которые работают на Дальнем Востоке. В прошлом году регионы и привели в соответствие законодательство, и выстроили эффективную работу с инвесторами через информационные ресурсы, а также уполномоченный орган по работе с инвесторами.