Контейнеры с противогололедными материалами уберут с улиц Москвы до 5 апреля

Более 5,6 тысячи контейнеров оранжевого цвета с аварийным запасом противогололедных материалов уберут со столичных улиц на склады временного хранения до 5 апреля, сообщил РИАМО в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

«Контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов уберут с улиц на склады временного хранения до 5 апреля», — сказал Бирюков.

По его словам, контейнеры с фракцией щебня 2-5 миллиметра для локальной дополнительной обработки дорожных покрытий при осложнении погодных условий в зимний период размещаются на остановках общественного транспорта, тротуарах и пешеходных маршрутах у объектов социальной сферы, подземных пешеходных переходов, а также на транспортно-пересадочных узлах.

Ранее Бирюков сообщил, что с 1 по 30 апреля в городе будет проводиться общегородской месячник по благоустройству, 14 и 21 апреля пройдут традиционные общегородские субботники.