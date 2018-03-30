Ростов стал лидером среди городов-миллионников по числу голосов за Владимира Путина 

Ростов-на-Дону стал лидером среди городов-миллионников по проценту голосов, отданных на выборах 18 марта за Владимира Путина. Об этом рассказал спикер донского парламента Александр Ищенко. Из 64,7% избирателей, которые пришли на президентские выборы две недели назад, за действующего главу государства проголосовали почти 79%.
Александр Ищенко отметил, что выборы президента страны завершились «уверенной победой и беспрецедентной поддержкой избирателями России». По мнению спикера Законодательного собрания Ростовской области, это станет точкой отсчёта новому периоду развития страны.
Напомним, на втором месте в Ростовской области — Павел Грудинин, он набрал 11,33%, а на третьем — Владимир Жириновский, с показателем 5,14%.