В аэропорту Волгограда ко Дню Победы хотят поставить бюст немецкому зенитчику

Волгоград на празднование Дня победы собирается посетить немецкая делегация баварской организации OWWF Ost West Wirtschaftsforum Bayern. Врамках своего четырехдневного визита в город-герой немцы собираются открыть в терминале С волгоградского аэропорта бюст офицеру вермахта Франсу Йозефу Штраусу, который командовал зенитными войсками во время Сталинградской битвы.

Информация о планах баварской организации появилась накануне на ее официальном сайте и на страницах в социальных сетях. Представители немецкой стороны опубликовали программу, согласно которой визит в в аэропорт намечен 10 мая, а открытие бюста должно состояться по знаком налаживания дружественных связей между воздушными воротами Волгограда и Мюнхена. Открывать бюст лично собирался общественный деятель из баварского города Денкендорф Кристиан Хольц.

V1.ru обратился за комментариями в администрацию Волгограда, Волгоградскую городскую думу и в Международжный аэрпорт Волгоград. Везде заявили о том, что впервые слышат о планах немецкой делегации. Кристин Хольц, к слову, в эти находится в Волгограде. Но визит его носит частный характер.

Категорчески опровергли информацию об открытии бюста офицеру вермахта и в администрации Волгоградской области

— Никаких запросов и документов об утановке бюста Франсу штраус в международный отдел комитета экономическолй политики и развития администрации Волгоградской области не постуало, — сообщил V1.ru пресс-секретарь губернатора Александр Бондаренко . — Кроме того, имя Кристиана Хольца не числится ни в одной официальной иностранной делегации, которая планирует посетить Волгоград во время празднования Дня Победы.