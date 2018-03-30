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В аэропорту Волгограда ко Дню Победы хотят поставить бюст немецкому зенитчику
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В аэропорту Волгограда ко Дню Победы хотят поставить бюст немецкому зенитчику 

v1.ru 51 минуту назад
Фото: v1.ru
Волгоград на празднование Дня победы собирается посетить немецкая делегация баварской организации OWWF Ost West Wirtschaftsforum Bayern. Врамках своего четырехдневного визита в город-герой немцы собираются открыть в терминале С волгоградского аэропорта бюст офицеру вермахта Франсу Йозефу Штраусу, который командовал зенитными войсками во время Сталинградской битвы.
Информация о планах баварской организации появилась накануне на ее официальном сайте и на страницах в социальных сетях. Представители немецкой стороны опубликовали программу, согласно которой визит в в аэропорт намечен 10 мая, а открытие бюста должно состояться по знаком налаживания дружественных связей между воздушными воротами Волгограда и Мюнхена. Открывать бюст лично собирался общественный деятель из баварского города Денкендорф Кристиан Хольц.
V1.ru обратился за комментариями в администрацию Волгограда, Волгоградскую городскую думу и в Международжный аэрпорт Волгоград. Везде заявили о том, что впервые слышат о планах немецкой делегации. Кристин Хольц, к слову, в эти находится в Волгограде. Но визит его носит частный характер.
Категорчески опровергли информацию об открытии бюста офицеру вермахта и в администрации Волгоградской области.
— Никаких запросов и документов об утановке бюста Франсу штраус в международный отдел комитета экономическолй политики и развития администрации Волгоградской области не постуало, — сообщил V1.ru пресс-секретарь губернатора Александр Бондаренко. — Кроме того, имя Кристиана Хольца не числится ни в одной официальной иностранной делегации, которая планирует посетить Волгоград во время празднования Дня Победы.
По данным организации OWWF Ost West Wirtschaftsforum Bayern, кроме открытия бюста немецкому зенитчику в волгоградском аэропорту делегаты собираются 8 мая посетить товарищесткий матч по футблу межд Россией и германией, а 9 мая сходить на Площадь Павших борцов, чтобы посмотреть на парад.
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