Памятный бюст уличенного в коррупции немецкого политика планируется установить в Волгограде

Волгограде 10 мая 2018 года запланировано открытие памятного бюста западногерманскому политическому и государственному деятелю Франсу Йозефу Штраусу, который при жизни воевал под Сталинградом, а после войны был заподозрен в коррупции.

Тихие планы

Как сообщает интернет-издание «Социнформбюро», информация о скором открытии памятного бюста опубликована на сайте Ost-West-Wirtschafts-Forum — организации из Баварии, выступающей за дружбу «Запада и Востока». Согласно документу, с 7 по 11 мая 2018 года Волгоград посетит баварская делегация во главе с Кристианом Хольцем. В ходе визита 8 мая делегаты «посетят товарищеский матч по футболу молодежных сборных России и Германии на стадионе Зенит», 9 мая посмотрят «военный парад на площади Павших Борцов», а 10 мая в терминале «С» волгоградского аэропорта «примут участие в торжественном открытии бюста Франсу Йозефу Штраусу».

В программе мероприятия особенно подчеркивается, что «бюст будет установлен на фоне портретов легендарных советских авиаконструкторов Ильюшина и Яковлева».

Интересно, что после войны, будучи на посту министра обороны ФРГ Штраус попал в центр крупнейшего коррупционного скандала послевоенной Германии. Журналисты издания Der Spiegel неоднократно публиковали материалы о личной заинтересованности министра обороны Франца Йозефа Штрауса при распределении строительных подрядов. По мнению журналистов, министр получал крупные взятки и «откаты» от строительных компаний, в частности, компании FibAG.

В октябре 1962 года в журнале Der Spiegel был опубликован материал о военных учениях, прошедших в сентябре 1962 года, в котором указывали на некомпетентность Штрауса. В ответ министр без уведомления членов правительства санкционировал «ночную операцию» по обыску редакции журнала. Штраус лично обратился к испанской полиции с просьбой арестовать находившегося там автора статьи.

Действия Штрауса получили широкую огласку в прессе. Штраус предпринимал попытки оправдаться, но они не увенчались успехом. Уже в середине декабря 1962 года ему пришлось подать в отставку. Три года длился процесс против журнала, но желаемого результата Штраусу он не принес: ему не удалось посадить журналистов на скамью подсудимых.

В результате так называемого «политического компромисса» Штраус был оправдан, а следствие прекращено с формулировкой «министр действовал в обстановке чрезвычайного положения».

По информации «Социнформбюро», планы по установке бюста мало кому известны. Редакция интернет-издания направила официальные запросы в Администрацию Волгоградской области , Администрацию Волгограда, МИД РФ с просьбой дать оценку происходящему и не допустить попытки установить памятник Францу Йозефу Штраусу.

Отметим, что именем Франца Йозефа Штрауса назван международный аэропорт его родного Мюнхена, столицы Баварии.