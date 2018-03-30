В Прикамье ФАС нашла сговор между двумя медкомпаниями

ПЕРМЬ , 30 марта, ФедералПресс . В Пермской крае ООО «МЕД С» и ООО «МикроТех» стали фигурантами антимонопольного разбирательства.

Как сообщает пресс-служба краевого УФАС , компании, участвуя в нескольких электронных аукционах по поставке материалов для медлабораторий, использовали программаное обеспечение — роботов с одинаковыми настройками, рассчитанными на то, что торги завершаются в первую же секунду с минимальным снижением.

Антимонопольщики убеждены, что фирмы просто вступили в сговор и еще до начала аукциона решили, кто будет победителем. В итоге, ООО «МЕД С» и ООО «МикроТех» добровольно признали свою вину.

Ранее сообщалось о том, что специалисты ОНФ выявили признаки картеля и сговора нескольких фирм в сфере поставок питания в медучреждения в Прикамье.