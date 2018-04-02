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Рецепт безошибочного РСВ от ФНС РФ
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Рецепт безошибочного РСВ от ФНС РФ 

Время бухгалтера 1 час назад
Фото: Клерк.Ру
Старт первоквартальной отчетной кампании по страховым взносам объявила Федеральная налоговая служба в самый веселый день года, 1 апреля. Закончат принимать расчеты инспекторы 3 мая.
Для того, чтобы отчет не пришлось пересдавать, плательщикам взносов рекомендовано ознакомиться на сайте ФНС с техническими требованиями к файлам выгрузки и контрольными соотношениями. Как самое надежное средство от ошибок налоговики прописали бесплатные приложения «Налогоплательщик ЮЛ» и «Tester». При помощи первого отчетность сформируется автоматически, второе проверит соответствующий файл на пригодность вместо пользователя.
Специалисты ведомства не забыли и штрафом погрозить тем, кто не представит расчеты по взносам вовремя.
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