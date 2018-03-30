Черный «хайп»: Когда за «фейковые» новости начнут наказывать?

В погоне за сенсацией некоторые представители СМИ, блоггеры и паблики в социальных сетях, спекулируя на человеческом горе, распространяли «фейковую» — ложную — информацию о, якобы, скрываемых властями многих сотнях погибших людей в ТЦ «Зимняя Вишня». Циничность тех, кто желает привлечь к себе внимание распространением заведомо ложной информации, вызвала бурную реакцию общественности. Так, ряд законодателей предложили обновленный законопроект «О саморегулировании СМИ». В новой редакции законопроекта, помимо прочего, предлагается лишать СМИ лицензии за неподобающее поведение.

• Погоня за «хайпом»: Что ожидает СМИ и блоггеров в случае принятия законопроекта?

• Какие методы саморегуляции СМИ предлагают законодатели?

• Какими должны быть методы регулирования и контроля за распространением «фейковых» новостей в социальных сетях?

• Коснётся ли закон «пранкеров»?

РФ Участники пресс-конференции: — Соавтор законодательной инициативы, член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров ; — Руководитель Аналитического центра Brand Analytics, занимающегося мониторингом и анализом в социальных медиа и СМИ Светлана Крылова; — Адвокат Александр Трещёв; — Приглашены члены СФ

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 12:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49 Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.