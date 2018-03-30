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Черный «хайп»: Когда за «фейковые» новости начнут наказывать?
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Черный «хайп»: Когда за «фейковые» новости начнут наказывать? 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
2.04.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Черный „хайп“: Когда за „фейковые“ новости начнут наказывать?»
В погоне за сенсацией некоторые представители СМИ, блоггеры и паблики в социальных сетях, спекулируя на человеческом горе, распространяли «фейковую» — ложную — информацию о, якобы, скрываемых властями многих сотнях погибших людей в ТЦ «Зимняя Вишня». Циничность тех, кто желает привлечь к себе внимание распространением заведомо ложной информации, вызвала бурную реакцию общественности. Так, ряд законодателей предложили обновленный законопроект «О саморегулировании СМИ». В новой редакции законопроекта, помимо прочего, предлагается лишать СМИ лицензии за неподобающее поведение.
• Погоня за «хайпом»: Что ожидает СМИ и блоггеров в случае принятия законопроекта?
• Какие методы саморегуляции СМИ предлагают законодатели?
• Какими должны быть методы регулирования и контроля за распространением «фейковых» новостей в социальных сетях?
• Коснётся ли закон «пранкеров»?
Участники пресс-конференции: — Соавтор законодательной инициативы, член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров; — Руководитель Аналитического центра Brand Analytics, занимающегося мониторингом и анализом в социальных медиа и СМИ Светлана Крылова; — Адвокат Александр Трещёв; — Приглашены члены СФ РФ
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 12:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49  8 (916) 107 77 34  8 (915) 023 10 49  Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.
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