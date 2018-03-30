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На Кубани началась викторина по истории казачества
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На Кубани началась викторина по истории казачества 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Региональный конкурс посвящен 100-летию со дня окончания Первой мировой войны и участию в ней кубанского казачества, сообщили в пресс-службе администрации края.
Викторина проводится с 26 марта по 1 декабря. В ней могут принять участие жители региона от 14 лет и старше. Вопросы викторины составляли сотрудники Войскового правления Кубанского казачьего войска, государственного архива края и краевого департамента по делам казачества и военным вопросам.
Индивидуальные и коллективные работы будет принимать Войсковое правление ККВ до 25 сентября. Председатель комиссии по подведению итогов викторины — вице-губернатор, атаман войска Николай Долуда. Награждение победителей состоится в декабре 2018 года в Краснодаре. Им вручат ценные призы и подарки. Авторы лучших 150 работ будут отмечены дипломами.
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