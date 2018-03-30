На Кубани началась викторина по истории казачества

Региональный конкурс посвящен 100-летию со дня окончания Первой мировой войны и участию в ней кубанского казачества, сообщили в пресс-службе администрации края.

Викторина проводится с 26 марта по 1 декабря. В ней могут принять участие жители региона от 14 лет и старше. Вопросы викторины составляли сотрудники Войскового правления Кубанского казачьего войска, государственного архива края и краевого департамента по делам казачества и военным вопросам.