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«Трансойл» наращивает парк электровозов
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«Трансойл» наращивает парк электровозов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Оператор-перевозчик нефтеналивных грузов "Трансойл" наращивает парк электровозов за счет приобретения к имеющимся трем еще восемь, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на компанию. «Трансойл» приобретает восемь магистральных электровозов «Дончак» Новочеркасского электровозостроительного завода (входит в "Трансмашхолдинг"). Договор был подписан еще в 2017 году.
Согласно публикации, электровозы будут эксплуатироваться на направлении Кириши—Лужская-Нефтяная для вывоза продукции с Киришского НПЗ "Сургутнефтегаза". Эксперт, опрошенный газетой, оценил контракт в более млрд рублей. Источник ТАСС, знакомый с условиями сделки, подтверждает, что инвестиции «Трансойла» превысили 1 млрд рублей. ОАО «РЖД» позволяет частным владельцам локомотивов с 2007 года использовать тягу в рамках собственных поездных формирований (СПФ), напоминает «Ъ».
В монополии изданию отметили, что технология СПФ используется в основном на участках, где частные локомотивы не оказывают значительного влияния на перевозочный процесс. Использование технологии СПФ способствует привлечению дополнительных объемов на сеть РЖД за счет повышения транзитности грузопотока, минимизации сортировки вагонов в пути следования, ритмичность подачи вагонов на места погрузки и своевременного обеспечения грузоотправителя подвижным составом, отмечает участник отрасли, собеседник ТАСС.
Помимо этого, добавляет он, СПФ влияет на сокращение числа «узких» мест на инфраструктуре благодаря переориентации высвобожденных локомотивов на другие актуальные направления перевозок и перераспределения высвобождаемых инвестиционных средств на развитие инфраструктуры и поддержание ее в нормативном состоянии.
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