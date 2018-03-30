Весной в Омске высадят около 2 тыс. деревьев

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы по благоустройству города начнутся в конце апреля. В скверах и на городских улицах высадят около 2 тыс. деревьев таких пород, как манчьжурский орех, липа, сирень и черемуха, также город облагородят кустарниками, цветами. Помимо этого, специалисты приведут в порядок уже существующие зелёные зоны.

«Сегодня перед нами стоит несколько задач нужно не просто сохранить лёгкие города, но и преумножить их зелёную массу, привести посадки, которым 30-40 лет, в надлежащее состояние. Конечно, это задача не одного сезона», — отмечает главный агроном «УДХиБ» Галина Цыганова

Отметим, что озеленение городских территорий будет проходить и в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Так, на проспекте Культуры вместо старых, разрушающихся тополей мы планируют высадить липы.