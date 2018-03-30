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Весной в Омске высадят около 2 тыс. деревьев
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Весной в Омске высадят около 2 тыс. деревьев 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Работы по благоустройству города начнутся в конце апреля. В скверах и на городских улицах высадят около 2 тыс. деревьев таких пород, как манчьжурский орех, липа, сирень и черемуха, также город облагородят кустарниками, цветами. Помимо этого, специалисты приведут в порядок уже существующие зелёные зоны.
«Сегодня перед нами стоит несколько задач нужно не просто сохранить лёгкие города, но и преумножить их зелёную массу, привести посадки, которым 30-40 лет, в надлежащее состояние. Конечно, это задача не одного сезона», — отмечает главный агроном «УДХиБ» Галина Цыганова.
Отметим, что озеленение городских территорий будет проходить и в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Так, на проспекте Культуры вместо старых, разрушающихся тополей мы планируют высадить липы.
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