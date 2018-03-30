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Поправками в ТК введут внесудебный порядок взыскания задолженностей по зарплате
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Поправками в ТК введут внесудебный порядок взыскания задолженностей по зарплате 

Legal.Report 1 час назад
Минтруд России подготовил поправки в Трудовой кодекс РФ, устанавливающие внесудебный порядок взыскания задолженности по заработной плате.
Предполагается придать статус исполнительного документа предписанию инспектора Федеральной инспекции труда об устранении нарушений, связанных с оплатой труда работников. На основании решения инспектора будет возможно принудительное списание денег со счетов организации-должника судебными приставами.
Работодатель, не согласный с решением о принудительном исполнении, вправе будет оспорить его в течение 10 дней со дня получения в суде. При этом решение о принудительном исполнении не будет приниматься, если между работодателем и его сотрудником заключено соглашение о реструктуризации задолженности, на срок не более двух месяцев.
Учитывая особенности деятельности кредитных организаций, взыскание денежных средств, начисленных, но не выплаченных лицам, занимающим в банке руководящие должности — главному бухгалтеру, его заместителю, членам совета директоров и т.п., — в предлагаемом законопроектом порядке осуществляться не будет.
Предполагается, что поправки в Трудовой кодекс РФ должны будут нивелировать конкурентное преимущество недобросовестных работодателей перед теми, кто соблюдает нормы трудового законодательства. Сейчас, по мнению Минтруда, меры, предпринимаемые для снижения уровня задолженности по зарплате, недостаточно эффективны. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 ноября 2017 года задолженность по зарплате в РФ составила 3505 млн руб. и по сравнению с 1 октября 2017 года увеличилась на 3,5%. Повышение с 3 октября 2016 г. административной ответственности должностных лиц за нарушения законодательства в этой сфере желаемого результата не принесло.
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