Поправками в ТК введут внесудебный порядок взыскания задолженностей по зарплате

Минтруд России подготовил поправки в Трудовой кодекс РФ, устанавливающие внесудебный порядок взыскания задолженности по заработной плате.

Предполагается придать статус исполнительного документа предписанию инспектора Федеральной инспекции труда об устранении нарушений, связанных с оплатой труда работников. На основании решения инспектора будет возможно принудительное списание денег со счетов организации-должника судебными приставами.

Работодатель, не согласный с решением о принудительном исполнении, вправе будет оспорить его в течение 10 дней со дня получения в суде. При этом решение о принудительном исполнении не будет приниматься, если между работодателем и его сотрудником заключено соглашение о реструктуризации задолженности, на срок не более двух месяцев.

Учитывая особенности деятельности кредитных организаций, взыскание денежных средств, начисленных, но не выплаченных лицам, занимающим в банке руководящие должности — главному бухгалтеру, его заместителю, членам совета директоров и т.п., — в предлагаемом законопроектом порядке осуществляться не будет.