Чиновники рассказали, куда жаловаться на бездомных собак

Пресс-служба администрации Орла опубликовала информацию о том, куда жители областного центра смогут сообщить о безнадзорных животных.

Чтобы власти оперативно могли отреагировать и отловить собак на территории Орла, горожане должны отправить письменную заявку.

В ней необходимо указать количество особей, места их скопления и описать как они выглядят. Заявки надо отправлять по адресу БУОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных»: г. Орел, Карачевское шоссе, д. 75, а также по телефонам (факсу) 8 (4862) 72-03-96, 75-84-05 или e-mail: gorvet_orel@mail.ru с указанием темы «Отлов безнадзорных собак».

Напомним, ранее сообщалось, что контракт на отлов бродячих животных на территории региона и Орла заключён ООО «Экосервис» из Белгорода . Его стоимость составила 3 млн 950 тысяч рублей.

В минувшем году в бюджете региона решение проблемы было направлено порядка 2 миллионов рублей. В текущем году на эти цели выделено уже 5 млн рублей. Всего в Орловской области в прошлом году была отловлена 731 безнадзорная собака.

В прошлом месяце в областном центре в рамках прямого договора с ИП Никитин была отловлена 41 собака.

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