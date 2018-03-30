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Чиновники рассказали, куда жаловаться на бездомных собак
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Чиновники рассказали, куда жаловаться на бездомных собак 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пресс-служба администрации Орла опубликовала информацию о том, куда жители областного центра смогут сообщить о безнадзорных животных.
Чтобы власти оперативно могли отреагировать и отловить собак на территории Орла, горожане должны отправить письменную заявку.
В ней необходимо указать количество особей, места их скопления и описать как они выглядят. Заявки надо отправлять по адресу БУОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных»: г. Орел, Карачевское шоссе, д. 75, а также по телефонам (факсу) 8 (4862) 72-03-96, 75-84-05 или e-mail: gorvet_orel@mail.ru с указанием темы «Отлов безнадзорных собак».
Напомним, ранее сообщалось, что контракт на отлов бродячих животных на территории региона и Орла заключён ООО «Экосервис» из Белгорода. Его стоимость составила 3 млн 950 тысяч рублей.
В минувшем году в бюджете региона решение проблемы было направлено порядка 2 миллионов рублей. В текущем году на эти цели выделено уже 5 млн рублей. Всего в Орловской области в прошлом году была отловлена 731 безнадзорная собака.
В прошлом месяце в областном центре в рамках прямого договора с ИП Никитин была отловлена 41 собака.
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Сообщение Чиновники рассказали, куда жаловаться на бездомных собак появились сначала на РИА 57.
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