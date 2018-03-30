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Шанхай планирует создать финансовый суд
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Шанхай планирует создать финансовый суд 

ИА Синьхуа 1 час назад
Шанхай, 30 марта /Синьхуа/ — Китай планирует открыть в Шанхае суд для рассмотрения дел, связанных с финансовыми спорами, в рамках усилий по совершенствованию судебной системы и обеспечения финансовой стабильности.
План о его создании был утвержден в среду на заседании Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ.
На заседании было указано, что новый суд будет уделять особое внимание судебному разбирательству финансовых дел и содействовать созданию более справедливой, эффективной и авторитетной судебной системы.
Заместитель главы Народного суда верхней ступени Шанхая Го Вэйцин отметил, что суд поможет улучшить международное влияние Китая с точки зрения финансовой справедливости.
По его словам, суд позволит усилить контроль над финансовыми рынками и предотвратить финансовый кризис.
Согласно закону, Верховный народный суд КНР должен представить ПК ВСНП предложение об учреждении этого суда. Создание суда начнется после получения разрешения от ПК ВСНП. -0-
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