Шанхай планирует создать финансовый суд

Шанхай , 30 марта / Синьхуа / — Китай планирует открыть в Шанхае суд для рассмотрения дел, связанных с финансовыми спорами, в рамках усилий по совершенствованию судебной системы и обеспечения финансовой стабильности.

План о его создании был утвержден в среду на заседании Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ.

На заседании было указано, что новый суд будет уделять особое внимание судебному разбирательству финансовых дел и содействовать созданию более справедливой, эффективной и авторитетной судебной системы.

Заместитель главы Народного суда верхней ступени Шанхая Го Вэйцин отметил, что суд поможет улучшить международное влияние Китая с точки зрения финансовой справедливости.

По его словам, суд позволит усилить контроль над финансовыми рынками и предотвратить финансовый кризис.

Согласно закону, Верховный народный суд КНР должен представить ПК ВСНП предложение об учреждении этого суда. Создание суда начнется после получения разрешения от ПК ВСНП. -0-