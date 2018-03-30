В чате с… самой горячей солисткой группы SEREBRO Ольгой Серябкиной

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Для тех, кто, возможно, в танке, рассказываем: в середине марта представители Максима Фадеева объявили о том, что его продюсерский центр прекращает работу, и теперь вместо него будет только лейбл MALFA. Мы слегка запутались и не совсем поняли, что все-таки изменилось. Оказалось, что по сути ничего. Принципы работы остаются теми же.

Как там говорится: обещанного три года ждут? Когда переписываешься с популярным артистом, чат может затянуться на неопределенный период времени. Мне еще повезло: Оля ответила всего лишь на следующий день))

Здесь могла бы быть тирада о том, что похудеть быстро помогут только изнурительные тренировки и супержесткие ограничения в еде, но Оля оказалась «своей девчонкой».

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Ну, собственно, как и обещали…

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