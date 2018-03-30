Директор департамента дорожного хозяйства Югры сложил полномочия

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Валерий Фомагин с 28 марта по собственному желанию освобожден от должности. Причиной называется переход на новое место работы.

Ольга Владимировна Солнова с 29 марта исполняет обязанности директора департамента. Она работает в ведомсте с 2013 года, является первым заместителем директора.

Департамент продолжает работу в штатном режиме — в соответствии с планом деятельности на 2018 год. Об этом сообщили в Департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Напомним, что Валерий Фомагин с 2016 года возглавляет департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры. Губернатор округа поставила перед вверенным ему департаментом амбициозные задачи по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры региона.

Отметим, что за два года Валерию Фомагину удалось достичь весомых результатов по данному направлению, в частности — в реализации приоритетных проектов по строительству второго мостового перехода через Обь , развитию железнодорожной сети и реконструкции вокзалов в городах Югры; в 2017 году в округе прошла беспрецедентная кампания по строительству и ремонту автомобильных региональных и муниципальных дорог.

Также в период его руководства департаментом был разработан стратегический документ, определяющий приоритеты по данному направлению — проект концепции развития транспортной системы региона.

Решение о назначении на должность директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры будет принято в ближайшее время.