Сувениры с символикой ЧМ-2018 на 2,4 млн рублей получат гости мундиаля в Нижнем Новгороде

На изготовление подарочных наборов сувенирной продукции с символикой Чемпионата Мира по футболу 2018 года затратят около 2,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение «Управление по туризму города Нижнего Новгорода ».

Подрядчику необходимо будет изготовить около 2 тысяч пакетов и сувенирных наборов с логотипами ЧМ-2018 и волонтерской символикой.

В наборах сувенирной продукции будет блокнот-органайзер в обложке из натуральной кожи, ручка, акриловая статуэтка в виде «стадиона в яйце» с логотипом Нижнего Новгорода как города-организатора ЧМ-2018 и деревянная шкатулка для статуэтки.

Также для гостей мундиаля изготовят металлические значки, брелоки, USB флеш-накопители в виде волчонка Забиваки, который бежит за футбольным мячом. Наборы сувениров будут упакованы в красные подарочные пакеты.

Стартовая цена договора с подрядчиком составляет 2 477 125 рублей. Конкурс по выбору производителя сувенирной продукции продлится до 17 апреля.