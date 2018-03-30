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Фонд «Арифметика добра» стал официальным благотворительным партнёром Московского марафона
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Фонд «Арифметика добра» стал официальным благотворительным партнёром Московского марафона 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Беговой сезон — 2018 откроется в Москве уже в это воскресенье, 1 апреля, забегом «Апрель» на 5 километров в «Лужниках». Среди 7 500 участников, которые, как ожидается, выйдут на старт, вот уже третий год подряд будут благобегуны фонда «Арифметика добра» — те, кто побегут дистанцию не только ради результата и медали на финише, но и ради помощи воспитанникам детских домов.
В прошлом году благотворительному фонду «Арифметика добра» удалось привлечь 2,2 миллиона рублей на образовательную программу. Этого хватило на 3 825 онлайн-уроков с репетиторами для воспитанников детских домов из 27 регионов страны. Цель образовательной программы — помочь ученикам 8—11 классов детских домов и школ-интернатов подготовиться к аттестационным экзаменам и выбрать профессию. Фото: фонд «Арифметика добра» Фото: фонд «Арифметика добра» Присоединиться к команде благобегунов фонда «Арифметика добра» и помочь детям можно одним из трёх способов:
заполнить анкету на сайте фонда и пробежать один из забегов в фирменной футболке с надписью «Бегу за сирот»;
создать профиль на сайте фонда, выбрать подопечного и привлечь средства на его дополнительное образование;
сделать пожертвование на любую сумму при регистрации на один из забегов Московского марафона.
Все собранные средства будут направлены на образовательную программу для 640 воспитанников детских домов. Статьи по теме Кто такие благобегуны и как бег может помочь изменить чью-то жизнь Организаторы Московского марафона объявили расписание забегов на 2018 год Открылась регистрация на Московский марафон — 2018 10 классных цитат о беге, которые вдохновят вас выйти на пробежку
Запись «Фонд „Арифметика добра“ стал официальным благотворительным партнёром Московского марафона» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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