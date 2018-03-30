В Самаре детскую площадку отведут под выгул собак

В областной столице в сквере на пересечении улиц Степана Разина и Григория Засекина снесут детскую спортивную площадку. Освободившуюся территорию оборудуют под выгул собак. Об этом глава администрации Самарского района Максим Харитонов рассказал на встрече жителей с мэром Еленой Лапушкиной

— Сквер находится вдали от жилых домов. Жители предложили заменить детскую спортивную площадку на площадку для выгула собак. На этом месте стоит небольшая скульптурная композиция — памятник погибшему псу. Ее сохранят. Для владельцев собак предложили поставить устройства для выдачи перчаток и пакетов. Мы решили, почему бы не провести такой эксперимент. Сейчас у нас просто нет таких пространств, — сообщил Максим Харитонов.

Также на площадке предложили проводить выставки домашних животных.