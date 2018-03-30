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Аксенов: подрядчик сорвал сроки ввода дороги к новому терминалу аэропорта Симферополя
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Аксенов: подрядчик сорвал сроки ввода дороги к новому терминалу аэропорта Симферополя 

ТАСС 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Подрядная организация сорвала сроки ввода подъездной дороги к новому аэровокзальному комплексу международного аэропорта Симферополь и больше не получит заказов в Крыму, заявил в пятницу глава региона Сергей Аксенов.
Он не уточнил название подрядной организации и не привел данных, насколько подрядчик вышел из графика по сдаче дороги в эксплуатацию.
"К сожалению, по вине подрядчика сорваны сроки сдачи в эксплуатацию подъездной дороги к комплексу. Этот важный объект [дорога] будет сдан до 15 апреля. Провинившийся подрядчик больше не получит заказов на территории Крыма", — сказал Аксенов, представляя в республиканском парламенте отчет о деятельности Совета министров в 2017 году.
Строительство нового терминала аэропорта началось в 2016 году и находится в завершающей стадии. Ожидается, что его введут в эксплуатацию весной 2018 года.
Пассажиропоток аэропорта после ввода нового терминала, согласно прогнозам, составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии увеличится до 10 млн человек. Аэропорт обслуживает более 5 млн пассажиров в год.
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