Аксенов: подрядчик сорвал сроки ввода дороги к новому терминалу аэропорта Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ , 30 марта. / ТАСС /. Подрядная организация сорвала сроки ввода подъездной дороги к новому аэровокзальному комплексу международного аэропорта Симферополь и больше не получит заказов в Крыму , заявил в пятницу глава региона Сергей Аксенов

Он не уточнил название подрядной организации и не привел данных, насколько подрядчик вышел из графика по сдаче дороги в эксплуатацию.

"К сожалению, по вине подрядчика сорваны сроки сдачи в эксплуатацию подъездной дороги к комплексу. Этот важный объект [дорога] будет сдан до 15 апреля. Провинившийся подрядчик больше не получит заказов на территории Крыма", — сказал Аксенов, представляя в республиканском парламенте отчет о деятельности Совета министров в 2017 году.

Строительство нового терминала аэропорта началось в 2016 году и находится в завершающей стадии. Ожидается, что его введут в эксплуатацию весной 2018 года.

Пассажиропоток аэропорта после ввода нового терминала, согласно прогнозам, составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии увеличится до 10 млн человек. Аэропорт обслуживает более 5 млн пассажиров в год.