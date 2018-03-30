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В Нефтекамске на пять месяцев перекроют движение по оживлённой улице
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В Нефтекамске на пять месяцев перекроют движение по оживлённой улице 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Автомобилистов Нефтекамска предупреждают о временных неудобствах на дорогах — одна из главных транспортных артерий города, улица Крымская, будет перекрыта. Ограничение движения будет введено до конца августа этого года.
Как сообщают городские власти, такие меры необходимы из-за проведения строительных работ на проезжей части. На участке дороги Нефтекамск — Дюртюли в районе её пересечения с Крымской появится круговая развязка.
— Строительство дороги было запланировано давно. Ремонту подлежит участок проезжей части протяжённостью 1,1 километра с устройством кругового движения. Из-за этого до 31 августа этого года для движения автотранспорта будет перекрыта улица Крымская. Но мы планируем завершить работы пораньше, — сообщил корреспонденту Ufa1 начальник отдела жизнеобеспечения и благоустройства администрации Нефтекамска Марсель Султанов.
В настоящее время подрядчик (его выбрали при помощи аукциона) уже приступил к работам. Стоимость контракта на ремонт дороги, согласно информации на сайте госзакупок, составила 32 миллиона рублей.
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