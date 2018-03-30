В Нефтекамске на пять месяцев перекроют движение по оживлённой улице

Автомобилистов Нефтекамска предупреждают о временных неудобствах на дорогах — одна из главных транспортных артерий города, улица Крымская, будет перекрыта. Ограничение движения будет введено до конца августа этого года. Как сообщают городские власти, такие меры необходимы из-за проведения строительных работ на проезжей части. На участке дороги Нефтекамск — Дюртюли в районе её пересечения с Крымской появится круговая развязка. — Строительство дороги было запланировано давно. Ремонту подлежит участок проезжей части протяжённостью 1,1 километра с устройством кругового движения. Из-за этого до 31 августа этого года для движения автотранспорта будет перекрыта улица Крымская. Но мы планируем завершить работы пораньше, — сообщил корреспонденту Ufa1 начальник отдела жизнеобеспечения и благоустройства администрации Нефтекамска Марсель Султанов. В настоящее время подрядчик (его выбрали при помощи аукциона) уже приступил к работам. Стоимость контракта на ремонт дороги, согласно информации на сайте госзакупок, составила 32 миллиона рублей.