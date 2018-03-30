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В Санкт-Петербурге прошла первая тренировка парадного сводного военного оркестра ЗВО
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В Санкт-Петербурге прошла первая тренировка парадного сводного военного оркестра ЗВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 200 музыкантов под руководством начальника военно-оркестровой службы округа подполковника Сергея Вовка исполнят в День Победы расширенный репертуар, в котором значится около сорока музыкальных произведений.
Более 200 музыкантов военных оркестров Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в первой тренировке сводного оркестрового батальона Санкт-Петербургского гарнизона.
В военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, примет участие авиация, а на Дворцовой площади наряду с военнослужащими пройдут юнармейцы.
По этому случаю музыканты более десяти оркестров под руководством начальника военно-оркестровой службы ЗВО подполковника Сергея Вовка исполнят более расширенный репертуар, в котором значится около сорока музыкальных произведений.
Тренировки сводного оркестра на Дворцовой площади с отработкой слаженности исполнения строевых приемов и перестроений будут проходить практически ежедневно до конца апреля.
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