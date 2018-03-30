В Гусеве отремонтируют шесть улиц

Гусеве грядет масштабный ремонт дорог. Местным властям удалось получить на это грант в 130 миллионов рублей.

Благодаря участию в программе приграничного сотрудничества у гусевцев появился реальный шанс отремонтировать проблемные улицы. Специальные гранты выделяются только тем, кто грамотно решает вопросы планирования и создания проектной документации. Улицы, на которых будет производиться ремонт в Гусеве, ведут к важным социальным объектам: новой школе и новому детскому саду.

Надежда Гузеева, житель Гусева:

— Но, что уже от этого тротуара осталось, невозможно уже ходить. Ямы и колдобины, разве можно здесь ходить, все ноги поломаешь

Польши. Протяжённость улицы Юрия Смирнова в Гусеве — более полукилометра. Собственных средств на ремонт таких протяжённых артерий у города попросту нет. Однако власти муниципалитета делают всё возможное для привлечения дополнительного финансирования. Гусев выиграл грант в рамках программы приграничного сотрудничества России

Евгений Михайлов , глава администрации МО Гусевский городской округ:

— По той заявке, которую нам удалось выиграть, нам предстоит отремонтировать 6 улиц. Сумма, которую нам удалось привлечь беспрецедентная — это боле 130 миллионов рублей, и мы взяли на себя обязательства, что работу по ремонту этих 6 улиц мы сделаем в течение 2 лет.

Старые сети, которые находятся под дорогами, заменят. Будут обустроены велодорожки, пешеходные переходы, смонтировано уличное освещение. Улица Краснофлотская пример, как в скором времени будут выглядеть улицы Юрия Смирнова, Маяковского и Северная. Добираться до нового детского садика будет одно удовольствие.

Евгений Апанасенко, житель Гусева:

— Когда выглядит хорошо, тогда всем хорошо, и с детьми приятно ходить.

Ещё три улицы предстоит отремонтировать в другом конце города, в районе новой школы. До отдельных участков дороги руки не доходили ещё с советских времён.

— Ни дороги, ни тротуара, так выглядит эта часть улицы Советской. Похожая ситуация на Лесной и Сосновом переулке. Однако, Гусев, как никогда, близок к решению этой проблемы.