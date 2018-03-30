Аксенов рассказал о качестве питьевой воды в Крыму

"Общий объём наполнения наливных питьевых водохранилищ достаточен для гарантированного водоснабжения восточной части Крыма… Все населённые пункты республики Крым обеспечены питьевой водой. Дефицита нет и не будет", — сказал Аксенов в своем отчете о результатах работы правительства республики.

Завершена разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики Крым, отметил он. Серьезной проблемой остается качество питьевой воды.

"Отклонения (в качестве воды) от требований СанПиН выявлены в Красноперекопском, Первомайском, Джанкойском, Сакском, Раздольненском, Черноморском районах, в Евпатории ", — сказал Аксенов.

На мероприятия по обеспечению качества воды до 2030 года запланировано направить более 36 миллиардов рублей, сказал Аксенов. Ряд мероприятий по доочистке воды в Симферополе, Керчи , Красноперекопске, Феодосии, Белогорском районе будут проведены в 2018 и 2019 годах.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий — около 140 тысяч гектаров. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Центральные и южные районы полуострова обеспечиваются водой естественных водохранилищ.