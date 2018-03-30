«Ъ»: в России возникнет дефицит зерновозов

Аграрии могут столкнуться с дефицитом зерновозов в следующем году. Об этом пишет газета «Коммерсантъ»

"Аграрии, которые еле вывезли рекордный урожай прошлого года, могут уже через год столкнуться с дефицитом зерновозов: в 2019–2020 годах будет списана четверть парка вагонов", — сообщает издание.

Как стало известно, в 2018 году будут списаны 722 зерновоза из 40,8 тыс. единиц, а в 2019–2020 годах — уже 10,6 тыс. вагонов.

По словам одного из источника «Ъ», мощности вагоностроения — 3 тыс. зерновозов в год, заместить списание невозможно.

Отмечается, что «даже если дефицит удастся покрыть, появление огромного парка новых зерновозов резко повысит ставки на предоставление вагонов».