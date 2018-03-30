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«Ъ»: в России возникнет дефицит зерновозов
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«Ъ»: в России возникнет дефицит зерновозов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Аграрии могут столкнуться с дефицитом зерновозов в следующем году. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
"Аграрии, которые еле вывезли рекордный урожай прошлого года, могут уже через год столкнуться с дефицитом зерновозов: в 2019–2020 годах будет списана четверть парка вагонов", — сообщает издание.
Как стало известно, в 2018 году будут списаны 722 зерновоза из 40,8 тыс. единиц, а в 2019–2020 годах — уже 10,6 тыс. вагонов.
По словам одного из источника «Ъ», мощности вагоностроения — 3 тыс. зерновозов в год, заместить списание невозможно.
Отмечается, что «даже если дефицит удастся покрыть, появление огромного парка новых зерновозов резко повысит ставки на предоставление вагонов».
Ранее глава Минсельхоза России Александр Ткачев сообщил, что субсидирование полной провозной платы для железнодорожных перевозок зерна может потребовать 2,5-3 млрд руб.
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