В мэрии Нижнего Новгорода наградили лучших дружинников

Как сообщает пресс-служба администрации, сегодня в городе собрано 12 народных дружин, в которых состоят более 400 человек. За прошлый год они вместе с городскими отделами полиции пресекли более 4 тысяч административных правонарушений, помогли в выявлении и раскрытии 127 преступлений.

«Результаты работы народных дружин говорят о хорошей самоорганизации нашего общества, о том, что горожане готовы не только принимать помощь извне, но и брать ответственность в свои руки за безопасность близких, соседей и друзей. Когда молодой человек участвует в обеспечении безопасности, он точно уже не станет нарушителем. Более того, он заражает своим примером других ребят, поэтому эта работа очень важна для нас», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Иван Носков , награждая победителей конкурса.

«Лучшей народной дружиной» Нижнего Новгорода была признана команда ОАО «ГАЗ», в составе которой 50 человек — работники Горьковского автомобильного завода. Второе место заняли сормовичи, третье — дружина Приокского района.

«У всех нас одна цель — сделать так, чтобы жители родного Автозаводского района спокойно ходили по улицам, не боясь за свою безопасность. Для этого мы ежедневно патрулируем улицы, оказываем содействие сотрудникам полиции при задержании нарушителей. За пять лет работы в дружине больше всего мне запомнился случай изъятия 1,5 кг наркотических веществ у приезжих в наш город людей. Мы не просто присутствовали при их аресте, но активно способствовали задержанию преступников, которые оказали сопротивление, а потом еще выполняли функцию понятых и свидетелей», — рассказал начальник штаба добровольной народной дружины ОАО «ГАЗ» Николай Кадын.

Звание «Лучший народный дружинник» присудили Геннадию Еремину из дружины ОАО «ГАЗ», второе место — у командира дружины Советского района Антона Солдатова, третье место занял командир дружины Приокского района Евгений Рогачев

«Чтобы стать лучшим, важно просто добросовестно работать. Главные качества, которыми должен обладать дружинник, являются внимательность, честность и умение сопереживать, «болеть» за своей район и его благополучие. Очень помогает в работе юридическая подкованность. И, конечно, дружинник должен быть развит физически», — отметил Геннадий Еремин.